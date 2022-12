Los retoques que pidió Cristiano Ronaldo a su polémica escultura

Emanuel Santos, quien hizo el busto con la cara del jugador, aseguró que al futbolista “le gustó” el resultado y sólo pidió unos pequeños cambios.

"No he recibido críticas sobre el busto, los comentarios de mis amigos de Facebook han sido positivos", declaró el escultor madeirense Emanuel Santos a la radio portuguesa Renascença.

"Tuvo la ocasión de hablar con Cristiano Ronaldo para saber lo que pensaba y me dijo que le gustó", afirmó el artista autodidacta de 40 años.

"Cristiano simplemente pidió cambiar algunas arrugas demasiado marcadas, que le daban un aspecto más viejo, y que se quitaran para parecer más listo y más joven", explicó Santos.

Los internautas y la prensa internacional se mostraron poco entusiasmados con el busto del jugador del Real Madrid, calificándolo en muchos casos de "horrible" e "inmundo".

"Representar a una persona pública es un reto, sobre todo si no lo tienes cerca para tomar las medidas", destacó el artista, que trabajó con fotografías del jugador.

"Todo trabajo está sujeto a las críticas, no se puede gustar a todos. Una escultura es una escultura, una fotocopia es una fotocopia", se defendió Emanuel Santos, un exagente de entrevistas a personas en paro.

En su ciudad natal de Funchal, Cristiano Ronaldo cuenta ahora con un aeropuerto con su nombre, un museo en su honor y una estatua de 3,40 metros de alto.