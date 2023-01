Malgastó la fortuna que ganó en el fútbol y hoy sobrevive trabajando en una panadería

Se trata de Fabio Macellari, quien jugó en el Inter de Milán junto a Ronaldo , Clarence Seedorf y Andrea Pirlo, entre otros.

"Me divertí tanto que una persona normal necesitaría cuatro vidas para divertirse como lo hice en esos años", aseguró Fabio Macellari en entrevista con el programa Live-Non è la D'Urso.

El exfutbolista vistió la camisa del Inter de Milán entre 2000 y 2001, época en la que “salía con mis amigos, pasaba la noche fuera, volvía por la mañana, llegaba tarde al entrenamiento y pasé luego a las drogas".

Después de llevar esa vida de excesos, Macellari se dio cuenta que “tiré todo a la basura. Mi dinero y mi carrera con ciertas actitudes. Si pudiera volver atrás, cambiaría las cosas".

Hoy en día, Fabio Macellari se gana la vida como panadero y leñador. “La panadería no es mía, trabajo allí cuando están mis amigos. No puedo quedarme quieto: si no estoy en la panadería, estoy en el tractor en las montañas cortando madera”.

Macellari finalizó confesando que espera volver a trabar en el mundo del fútbol. “Me gustaría transmitir todo lo que experimenté. Por mi pasado y los errores que cometí, es difícil de esperar, pero tengo la conciencia tranquila y hoy tengo otra vida. Espero que alguien vuelva a confiar en mí”.