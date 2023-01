Maxi López sorprendió con confesión sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

El delantero argentino dio a conocer que ya superó el amargo momento que vivió por culpa de su exesposa y su mejor amigo.

“Elegí ser feliz. Y es una elección de estilo de vida. Las cosas pueden ser buenas o malas. En ese momento fallé en mi vida como pareja. Pero luego tengo una vida como padre y para mis hijos. Era solo una situación. Las cosas continúan y elegí vivir así: con energía y buenas vibraciones. Creo que es la mejor manera”, aseguró Maxi López en entrevista con el programa argentino ‘El que abandona no tiene premio’.

El jugador del Crotone de Italia dejó claro que ya perdonó a Wanda Nara por traicionarlo con Mauro Icardi, quien en ese momento era su compañero en la Sampdoria y uno de sus mejores amigos.

“Sí, no tengo ningún problema. Mi objetivo en mi vida, además del fútbol, ​​es tratar de encontrar y dar felicidad a mis hijos. El único objetivo que tengo es ese. El resto ya pasó por mí. Es una página que pasé hace mucho tiempo y no me estresa para nada”, sentenció.