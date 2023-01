"Me decía cosas al oído con morbosidad": denuncian acoso sexual en selección Colombia femenina

Carolina Rozo, quien fue la fisioterapeuta de la categoría Sub-17, aseguró que Didier Luna, técnico del equipo, se sobrepasó con ella.

“Hacia la tercera semana más o menos, el señor empieza a tener un acercamiento conmigo y me decía palabras como ‘hola preciosa’. En los desayunos y en las cenas, en el momento de saludarnos, me abrazaba, me apretaba y me decía cosas al oído con morbosidad", contó Rozo.

Así mismo, relató que Luna se sobrepasaba con las jugadoras de la selección Colombia Sub-17. “Empiezo a notar que el señor también tiene la misma cercanía con las deportistas. Les tocaba la cola, les cogía la cara y les hacía comentarios como: ‘no es capaz de besarme, le da miedo’”, dijo.

Rozo sostiene que hizo la denuncia ante sus superiores en la selección Colombia, pero dejó claro que no hicieron nada para remediarlo. “Ellos me dicen que están en desacuerdo y que van a hablar con los directivos o con el jefe directo del señor Luna, pero hasta ahí supe y nunca pasó nada más", recalcó.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol emitió un comunicado en el que le solicitó a la Fiscalía General de la Nación “esclarecer cuanto antes los hechos denunciados del supuesto abuso sexual al interior del equipo”.

El técnico Didier Luna convocó a una rueda de prensa este viernes para dar su versión de lo sucedido.