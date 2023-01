“Me manosearon varias veces”: periodista golpeó a un hincha que la acosó en vivo

María Fernanda Mora, de Fox Sports, cubría la celebración del título de Chivas de México en la Liga de Campeones de la Concacaf.

La periodista despidió la transmisión en vivo y se dio la vuelta para golpear con el micrófono a un hincha que estaba detrás.



Una vergüenza el tipo, la reportera sólo está haciendo su trabajo. Mis respetos para todos los periodistas hombres y mujeres que sufren por muchas injusticias y abusos y siguen al pie del cañón. No más abusos!! @marifermora90 pic.twitter.com/pL6I9JA9Dd — Daniel Mont (@danymontenegro) April 26, 2018

"Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro. ¡Varias! Gracias por tu opinión no pedida", escribió María Fernanda Mora en Twitter como respuesta a un comentario de un usuario después cerró su cuenta.



Te cuento lo que me pasó, para que no andes diciendo estupideces.

Me manosearon varias veces mientras estaba a cuadro.

Varias! Gracias por tu opinió no pedida. https://t.co/VUOY9f5C4h — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 26, 2018

Advertisement