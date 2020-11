“Me quieren matar”: empleado de funeraria que apareció en foto junto al cuerpo de Diego Maradona

Varias imágenes de empleados de la funeraria Pinier junto al cadáver de Diego Maradona se volvieron virales. Una la de Diego Molina y otra la de Claudio Fernández, quien aparece junto a su hijo Claudio Ismael.

En diálogo con el diario Olé de Argentina, Claudio Fernández contó que ha recibido amenazas de los hinchas por la imagen.

“He recibido amenazas telefónicas de un grupo de Argentinos Juniors. Me dicen que me van a matar, que me van a romper la camioneta, amenazan a mis hijos”, reveló Claudio Fernández.

Fernández reveló que lo despidieron de su trabajo por “algo que no hice. Estaba acomodándolo (el cuerpo de Diego Maradona), me dijeron ‘flaco’ y justo levanté la vista y mi hijo levantó el pulgar. Nada más. Fue algo instantáneo”.

El hombre dejó claro que “lo que hice no fue intencional, ni de mi parte ni de mi hijo. De la empresa me echaron. Y la empresa no tiene la culpa, tampoco. Si ves la foto, soy el de anteojos; levanté justo la cabeza”.

Claudio Fernández finalizó diciendo que “esa foto no fue sacada de mi teléfono, eso es lo peor de todo. Jamás pensé que la iban a publicar o que se iba a viralizar. Pido disculpas a la familia de Diego Maradona”.

