Michel Platini fue puesto en libertad tras interrogatorio por el Mundial de Catar 2022

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA enfrenta un proceso por presunta corrupción en Francia por la adjudicación del evento futbolístico.

El exastro de la selección francesa había sido detenido poco antes del mediodía del martes y recién recuperó la libertad luego de la medianoche, después de ser sometido a largos interrogatorios.

Claude Guéant, quien se desempeñó como secretario general del palacio del Elíseo durante la presidencia de Nicolas Sarkozy, también fue conducido bajo custodia policial para ser sometido a interrogatorio.

Guéant también recuperó su libertad del fin de la jornada, así como Sophie Dion, exconsejera de Sarkozy para asuntos relacionados al deporte.

De acuerdo con el abogado de Platini, William Bourdon, la detención del exfutbolista fue "injusta y desproporcionada", y que finalmente no se había presentado ningún cargo en su contra.

"Fue muy largo, pero a la vista del número de preguntas no podía ser de otra forma", dijo Platini a la prensa al salir de la oficina anticorrupción de la policía judicial francesa, en Nanterre, en la periferia de París.

De acuerdo con Platini, los agentes lo interrogaron "sobre la Euro 2016, la Copa del Mundo de Rusia [en 2018], la Copa del Mundo de Catar, el París-Saint Germain y la FIFA".

Platini aseguró que durante todo el interrogatorio se mantuvo "siempre sereno, ya que me siento completamente ajeno a cualquier negocio".

"Mucho ruido por nada"

Por su parte, el abogado Bourdon dijo que "de ninguna manera se puede considerar a Michel Platini como sospechoso de cualquier cosa. Para nosotros éste es un caso terminado".

Bourdon lamentó que se haya hecho "mucho, mucho ruido por nada".

"Los investigadores querían, por razones puramente técnicas, que las personas puedan ser escuchadas sin ponerse de acuerdo entre ellas", dijo.

En tanto, los abogados de Guéant apuntaron que el exfuncionario fue interrogado sobre lo que sabía no apenas sobre la atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022, sino también la Euro de 2016.

La justicia francesa investiga denuncias de "corrupción privada", "asociación ilícita", "tráfico de influencias" durante el proceso a atribución de las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

En particular, investiga una "reunión secreta" que habría tenido lugar en el Palacio del Elíseo el 23 de noviembre de 2010 y en la que habrían participado el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el príncipe de Catar Tamim bin Hamad al-Thani y Michel Platini, que era entonces presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA.

La elección de Catar, un rico país gasífero, por los miembros del comité ejecutivo de la FIFA fue uno de los desencadenantes de la grave crisis que sacude a esta institución desde 2015.

En el caso de Platini, había recibido una suspensión de varios años que vencería en octubre.

En declaraciones a AFP, el expresidente de la FIFA Sepp Blatter dijo que la detención de Platini no lo "ayudaría" para superar la sanción que le había sido impuesta.