Mujer que le puso bengalas a su hijo en el River-Boca fue condenada, pero no irá a la cárcel

La madre del pequeño recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión, pero el tiempo del castigo es excarcelable.

Además, la mujer tendrá que hacer 48 horas de trabajo comunitario, someterse a tratamiento psicológico y no podrá asistir a eventos deportivos con su hijo.

"Mi clienta no quería prender ninguna bengala en la cancha. Eran para otros. No quiero afirmar nada, tiene que declarar ella. No va a poner en peligro a su hijo. Es la primera vez que lo que hizo que encintó", aseguró el abogado de la mujer.

La mujer causó polémica al poner bengalas en la cintura de su hijo para ingresarlas al estadio Monumental, donde se iba a jugar la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors.

