“No es el diablo del infierno es el que representa a América”: hinchas, aún ardidos por nuevo escudo

No cesa la fuerte polémica generada tras la nueva indumentaria del equipo que no solo le dijo adiós al diablo, sino a las estrellas.

Como una afrenta a la historia e identidad del equipo califican los hinchas el nuevo escudo del América de Cali, pues no solo se eliminó la figura del diablo, sino también las estrellas, sumado a que el tipo de letra de la ‘A’ en el emblema es distinto al de la palabra América en la camiseta.

“Primero, no hay un argumento ideológico ni histórico para este cambio tan abrupto y, segundo, ya hecho el daño, revisamos la parte de concepto y de diseño de lo que han hecho y evidentemente hay una ausencia de conocimiento de la historia del diseño”, dice David Anaya, líder de Barras Unidas Aguante Rojo.

Estela Castellanos, una de las más fieles seguidoras de ‘los Diablos Rojos’, recuerda lo que, según ella, hizo en 1979 para que el equipo consiguiera su primer título.

“Porque como jugábamos como nunca y perdimos como siempre, mandé a celebrar una misa en el Pascual y la otra en Cascajal (sede del equipo) y ya, obtuvimos la primera estrella”, afirma la emblemática hincha.

Para otros, esta decisión equivale a cambiar de identidad. Incluso, hinchas como Jaime Ordónez aseguran que retirar el diablo "es como quitarle a usted el apellido".

“No se justifica que por la conveniencia de unos vengan a perjudicar a toda la hinchada”, sostiene, por su parte, Héctor Francisco Muñoz, hincha del América de Cali.

El escudo del América de Cali ha sido modificado en varias oportunidades y el diablo ha sido reemplazado por las estrellas o los números 50 y 80 para conmemorar esos años de existencia.

Jugadores emblemáticos como Anthony de Ávila y Julio César Falcioni cubrían la imagen o la cambiaban por sus creencias religiosas.

Desde 2010, el diablo volvió a figurar con las 13 estrellas, hasta el pasado jueves 11 de enero de 2019, cuando se anunció el nuevo logotipo, en el que desaparecieron tanto la figura como el recuerdo de los logros obtenidos.

“Estoy muy molesta y estoy muy triste porque ese no es el diablo de los infiernos es el diablo representativo del América”, asegura Stella Castellanos.

Consideran, los hinchas consultados, que el nuevo es un escudo que no los representa.

