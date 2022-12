“No nos dejaremos amedrentar de personas inescrupulosas”: Dimayor sobre comunicado de Barón Rojo Sur

La entidad le salió al paso a la advertencia de la barra del América sobre juego Cortuluá vs. Nacional en Cali. El BRS volvió a referirse al tema.

El ente rector del fútbol profesional colombiano (FPC) se mostró consternado por la forma intimidante como la barra brava del América de Cali expresó su inconformismo por el partido en el Pascual Guerrero.

“Desde la Dimayor rechazamos este tipo de amenazas, ya que lo único que generan es violencia y empañan nuestro espectáculo, logrando también una indignación en los verdaderos amantes del FPC, por el miedo que pueden sentir al asistir a los estadios de nuestro país cuando quieran apoyar a sus equipos como corresponde”, informó la entidad a través de un comunicado.



Asimismo, enfatizó que, en su calidad de máxima autoridad del FPC, no permitirá que los mal llamados hinchas influyan en la programación de partidos y uso de estadios.

“Por eso, invitamos a los 36 presidentes de los clubes afiliados a la Dimayor a asistir al encuentro entre Cortuluá y Atlético Nacional, como muestra de unión, autoridad y rechazo a la situación presentada”, aseguró el organismo en el documento.

En ese sentido, sostuvo que no se dejarán amedrentar por “personas inescrupulosas”, que buscan desestabilizar sus competencias con amenazas, y que correrá con los gastos de desplazamiento y hospedaje en Cali para la fecha del partido.

“Espero el acompañamiento de cada uno de ustedes y el respaldo masivo para derrotar el peor rival por estos días, los violentos que se esconden tras la camiseta de nuestros clubes”, concluyó el comunicado firmado por el presidente de la Dimayor, Jorge Fernando Perdomo.

“Ese partido no se debería realizar en Cali”, dijo alcalde Armitage... Entretanto, el Barón Rojo Sur volvió a pronunciarse mediante otro comunicado, donde se dirige a la comunidad caleña para aclarar la información que divulgó inicialmente sobre su rechazo al partido entre el equipo Corazón y el onceno verdolaga.

En el documento, señaló que está a favor del fútbol en paz, con tolerancia y buena convivencia, para lo cual se ha venido trabajando de forma exitosa con autoridades locales y, así, vivir los clásicos vallecaucanos con las hinchadas de América y Deportivo Cali en el mismo estadio. Agregó que, en ese sentido, espera que las fronteras para barras foráneas se abran en algún momento.



Advertisement

“Es precisamente porque creemos en los procesos que estamos en completo desacuerdo con que nuestra ciudad acoja a una hinchada foránea que además que no conoce el trabajo que acá se realiza, por sus antecedentes históricos violentos solo va a lograr indisponer el proceso”, indicó el BRS.

Sostuvo que su intención con el primer comunicado no era amenazar, sino advertir que no desea verse involucrada en problemas de inseguridad y violencia en el fútbol por un partido que no es de América.

La advertencia de barra de América de Cali que rechaza juego Cortuluá... La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol se reunirá para evaluar la situación y tomar decisiones sobre el encuentro del 6 de mayo y que corresponde a la fecha 16 de la Liga Águila.



Foto: archivo Noticiascaracol.com