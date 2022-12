No se diga más: América acata decisión de Alcaldía y jugará sin público en El Pascual contra el Cali

El conjunto escarlata disputará la semifinal de la Liga Águila en el estadio sanfernandino a puerta cerrada, tal como lo autorizó la Administración Municipal.

A través de sus redes sociales, ‘los Diablos Rojos’ informaron en la mañana de este miércoles que acatan la decisión de la Alcaldía de Cali, que, después de los desmanes del clásico del 24 de mayo por Copa Águila , sancionó la plaza al asegurar que solo se prestaría para jugar sin público.



El clásico se jugará mañana jueves a las 8:00 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero, acatando la sanción de la Alcaldía de Cali. — América de Cali (Desde 🏠) (@AmericadeCali) June 7, 2017

La novela del América de Cali para intentar jugar con público en el Pascual Guerrero comenzó el pasado fin de semana cuando el equipo clasificó a la semifinal luego de vencer 1-0 a Deportivo Pasto en la capital nariñense.

El lunes pasado, los rojos sostuvieron una reunión con autoridades locales para presentar una propuesta de seguridad que les permitiera disputar su juego contra Deportivo Cali en el estadio ubicado en el barrio San Fernando, sur de la ciudad, con la presencia de sus hinchas.

Tras ese encuentro se ratificó que el partido seguiría a puerta cerrada, pero se anunció que la propuesta sería presentada al Alcalde para su análisis y, además, que el equipo escarlata debía reforzarla en aras de lograr su objetivo.

Alcaldía no cede y, por ahora, clásico América vs. Cali deberá... Sin embargo, una vez el alcalde Maurice Armitage la conoció, el mandatario de los caleños mantuvo la sanción de jugar a puerta cerrada al considerar que la logística necesaria para aplicar el esquema de seguridad desarrollado por América era muy grande y no había tiempo de implementarla.

Luego de propuesta del América, Alcalde de Cali mantiene su posición,... Desde ese entonces, los rojos continuaron su gestión para tratar de convencer al Alcalde y, asimismo, intentaron buscar alternativas para jugar en otra ciudad, pero, al final, no quedó otra opción que acatar el castigo.

Búsqueda contrarreloj: las alternativas del América para jugar... Esta decisión escarlata también se conoció luego que, en entrevista con Caracol Radio, el presidente de la Dimayor, Jorge Perdomo, confirmó que el clásico vallecaucano se debía disputar en el estadio Pascual Guerrero.

Dimayor confirmó que América deberá jugar a puerta cerrada en el... Finalmente, el presidente del América, Tulio Gómez, invitó a vivir el encuentro en paz para demostrar que los buenos son mayoría.



Toda la hinchada de @AmericadeCali debemos demostrar que somos más los buenos, los vándalos son unos pocos que debemos derrotar, 0 violencia — tulioagomez (@tulioagomez) June 7, 2017