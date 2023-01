“¿Nos parecemos o no?”: El doble de Juanes resultó ser un famoso futbolista

El cantante colombiano conoció al delantero español David Villa, quien asistió a uno de sus conciertos y le llevó unos guayos como regalo.

David Villa, de New York City, no quiso perderse el concierto de Juanes en Madison Square Garden de la Gran Manzana y aprovechó para conocer al colombiano, quien se sorprendió con el parecido que tiene con el futbolista.

Publicidad

"Me dicen mucho que me parezco a David Villa... ¿nos parecemos o no?", dijo Juanes en un video del encuentro que fue compartido por Designated Player.

Juanes se encuentra en la gira 'Amarte Tour'.