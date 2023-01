Novia de Cristiano Ronaldo intentó ocultar un cambio en su apariencia, pero fue descubierta

El pasado 19 de marzo, los periodistas asistentes a la gala de los premios Premios Quinas de Ouro notaron algo raro en Georgina Rodríguez.

La novia del portugués no sonreía durante la ceremonia en la que fue galardonado el jugador de Real Madrid como el mejor del 2017.

Tres semanas después, Georgina Rodríguez publicó una historia de Instagram en la que dio a conocer que la razón por la que no sonreía era porque se había puesto brackets.

“Que bueno haberle pillado el punto a los brackets para que no sean los protas de la foto”, escribió Rodríguez.

