Novia de estrella de la Premier estaba desnuda en su casa y unos ladrones entraron con machetes

Emma Hickman, pareja del jugador del Leicester Demarai Gray, fue víctima de los amigos de lo ajeno, mientras se encontraba en su hogar con su hijo de seis semanas.

"Estaba durmiendo cuando alguien entró en mi dormitorio. No tuve ni idea hasta que vi a un hombre con un cuchillo. No tenía ropa puesta y permanecí bajo las sábanas", aseguró Emma Hickman, quien vivió una aterradora experiencia por culpa de cuatro hombres que se llevaron un botín de 28.000 euros (cerca de 107 millones de pesos) en joyas.

En la corte, la pareja de Demarai Gray declaró que “uno de ellos tenía un machete naranja, que parecía una espada. Me dijeron que no me moviera y me preguntaron 'dónde estaban el dinero y las joyas’”.

Los delincuentes no le hicieron daño a la mujer y ni a su pequeño hijo de 6 semanas.