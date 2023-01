“Nunca había visto este video”: Cristiano Ronaldo se pone a llorar con un recuerdo de su papá

El crack portugués se conmovió cuando le mostraron a su padre hablando con orgullo de él. Además, hizo una confesión.

El hecho sucedió durante una entrevista para Good Morning Britain en la que Piers Morgan le enseñó un video de José Dinis Aveiro, papá de Cristiano Ronaldo.

En este, hablaba sobre lo conseguido por Cristiano en la Eurocopa de 2004: fue subcampeón.

El capitán de Portugal comenzó a llorar y luego dijo: “Nunca había visto ese video, lo siento. Es triste ser el número uno y que él (su papá) no viera nada, no me viera recibir premios, que no viera todo lo que conseguí. Él no vio nada”.

En la misma entrevista, Cristiano reconoció que su relación con su papá fue conflictiva pues este tenía problemas con el alcohol.

José Dinis Aveiro murió en 2005, a los 52 años, tras sufrir una insuficiencia hepática. Para ese entonces, apenas comenzaba su sueño en el Manchester United.