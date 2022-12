“Panita, te echo de menos, te quiero”, Marcelo extraña a James en el Real Madrid

Aunque ya no celebran los goles juntos, la amistad del colombiano y el carioca sigue viva pese a la distancia.

No es un secreto que el mejor amigo de James en el Real Madrid era Marcelo. Eran comunes, en el campo de juego, las celebraciones de ambos por los goles mutuos. Además, el brasileño fue un gran apoyo para el "10" en su peor momento en el club epañol.

Pero contrario a lo que podría creerse, la partida del volante colombiano al Bayern de Múnich no ha afectado la sólida relación.

Los jugadores publicaron en sus cuentas de Instagram una historia en la que se aprecia un diálogo por videollamada.

Aunque es la misma imagen, los futbolistas se dedicaron distintos mensajes de cariño. James fue sobrio con un simple “Saudade irmão (saludes hermano)”, mientras que Marcelo, más emotivo, escribió, “Panita, te echo de menos, cuídate”.

No se trata del primer gesto de cariño del brasileño con James. El lateral fue de los pocos que pidió la permanencia del “10” en el Real Madrid y le dio una emotiva despedida cuando se fue del club merengue.



Pana Ya te echamos de - 😔

Sigue haciendo disfrutar a la gente con tu maravilloso futbol ⚽️

TQ ❤️ @jamesdrodriguez pic.twitter.com/E86Zw61qwW — Marcelotwelve (@MarceloM12) July 12, 2017

Gran partido!!! Gran lucha de todos!!! 👊🏾

Muchas gracias panita que lindo es verte sonreír hermano!! 😍 pic.twitter.com/JUOib2tb0E — Marcelotwelve (@MarceloM12) March 4, 2017

