Los jugadores del Leipzig recibieron críticas por haber traído desde Londres al estilista, quien les cortó el pelo antes de un partido en el que fueron derrotados.

"Es decadente", fulminó Ralf Rangnick, encargado de deportes de Red Bull, empresa propietaria del club que lidera la Bundesliga.

Nueve jugadores de su equipo hicieron venir a Sheldon Edwards, alias 'HD Cutz', en avión desde Londres para cortarse el pelo en su hotel antes de jugar con el Eintracht Fráncfort el sábado... Y perder 2-0.

Esta derrota, la primera desde octubre, permitió al Bayern Munich situarse a un punto del Leipzig, cuyo entrenador, Julian Hagelsmann, preguntó públicamente a sus jugadores si realmente querían ser campeones.

"La derrota 2-0 no fue suficiente, la historia del peluquero me deja sin palabras", señaló Rangnick. "No estamos lejos del bistec dorado", dijo sobre la pieza de carne cubierta de una lámina de oro pedida por varias estrellas del fútbol en un restaurante de Dubái.

Sheldon Edwards ha cortado el pelo de varias figuras del deporte, como Usain Bolt, Raheem Sterling u Olivier Giroud.

"Los jugadores son conscientes de que no fue una buena decisión. Pero seguro que no fue una visita al peluquero lo que nos hizo perder el partido en Fráncfort", señaló el director deportivo del Leipzig, Markus Krösche.

Una situación similar vivió el Borussia Dortmund en febrero de 2019 cuando los jugadores visitaron a Sheldon Edwards en Londres antes de perder 3-0 contra el Tottenham en octavos de la Champions.