Philip Mulryne, de jugador del Machester United a sacerdote

El norirlandés, quien estuvo en el equipo inglés entre 1996 y 1999, dio a conocer la razón por la que dio un giro radical a su vida.

Aunque solo actuó un partido oficial con Manchester United, Mulryne reveló, en una entrevista con ‘Times’, que pudo disfrutar de varios lujos, pero “no me gustó la grandeza de ser un profesional. El dinero, los clubes nocturnos, las mujeres... Todo eso estaba bien con 20 años, pero cada vez me sentía más insatisfecho con mi vida".

Publicidad

"Me encanta pasarlo bien. Me compré tres o cuatro coches en un año porque estaba aburrido y siempre quería más. Nunca fue suficiente. Pensé que ese estilo de vida me iba a hacer feliz", remató el sacerdote católico.

Philip Mulryne, de 39 años, brilló con el Norwich City, entre 1999 y 2005, y además vistió la camisa de Irlanda del Norte en 27 oportunidades.