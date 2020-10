“Pido a Dios que no sea muy grave”: conmovedor mensaje de la esposa de Santiago Arias

Corría el minuto ocho del primer tiempo, Santiago Arias , defensor colombiano, disputaba a toda velocidad una pelota con el venezolano Darwin Machis. Ambos iban al todo o nada con el partido 0-0 y sucedió lo inesperado.

Santiago Arias, que milita en el Leverkusen, se lanzó al suelo para ganar el balón, pero su pierna izquierda se enredó en la grama y sufrió una dolorosa lesión.

Cambio de inmediato por Stefan Medina y una lluvia de mensajes de aliento inundaron las redes.

Uno de ellos fue del ídolo colombiano René Higuita, se sumaron Sebastián Yatra y, por supuesto, su esposa Karín Jiménez.

“Te abrazo con el corazón. Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande. Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener! Te amo con mi vida”, escribió Karín.

“Yo sé que Diosito te está cuidando, tengo mucha fe, eres un valiente. Son cosas de fútbol, pruebas de Dios y la vida, pero sé que saldrás rápido de esto. Tu familia te acompaña de corazón”, agregó.

James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado también enviaron un mensaje de aliento, al que se sumaron otros colombianos, entre los que hay deportistas y famosos.