Primero su esposa, ahora él: así 'Tecla' Farías le salió al paso a especulaciones sobre su salud

El ídolo de América de Cali que se recupera de una cirugía de rodilla se sumó al contundente mensaje que Araceli Arriaga publicó en redes sociales. Esto dijo el jugador.

“No hace mucho escuché que los ‘contratos están para ser respetados’ y, hasta que oficialmente me digan lo contrario, soy futbolista del América De Cali”, dijo el delantero escarlata, al anotar que su contrato con el equipo se vence en diciembre de este año.

Este mensaje lo publicó en su cuenta de Instagram donde también habló que se especula sobre su salud física, pero sostuvo que no solo los futbolistas, sino todos seres humanos, tienen riesgos.

“Basta estar sanos para enfermar o vivos para morir. Ningún deportista está exento de lesiones o recaídas, tenga 36 años o tenga 20”, anotó el futbolista de 37 años.

Esposa de 'Tecla' Farías saca las garras por comentarios que... Finalmente, ‘Tecla’ Farías se refirió al comentario que su esposa publicó en su cuenta personal de Instagram, donde rechazó con vehemencia e indignación que “pseudoperiodistas” especularan sobre la salud del jugador.

“Que hablen todo lo que quieran, yo me quedo con la música”, concluyó el ariete argentino, que acompañó su publicación con un video donde la barra del América aparece cantando en la tribuna y ondeando una enorme bandera de quien consideran ídolo del equipo de sus amores.

Farías fue intervenido quirúrgicamente a mediados de abril de 2017 por una lesión en su rodilla derecha. En repetidas ocasiones, ha dicho que su recuperación avanza satisfactoriamente.



No hace mucho escuché que los "contratos están para ser respetados" Y hasta que oficialmente me digan lo contrario soy futbolista del América De Cali hasta Diciembre. Se especula con mi salud física pero creo que riesgos tenemos todos los futbolistas, bah, los seres humanos. Basta estar sanos para enfermar o vivos para morir. Ningún deportista está excento a lesiones o recaídas tenga 36 años o tenga 20. Que hablen todo lo que quieran yo me quedo con la música.

