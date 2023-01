Promesa del fútbol marroquí huyó de su país en una balsa artesanal por “no tener futuro”

El jugador de 20 años aseguró que en su país no tenía oportunidades, por lo que decidió cruzar el Mediterráneo para vivir como refugiado en España.

Un gran revuelo se formó en Marruecos cuando Ali Hababa, futbolista de 20 años, se fotografió en una lancha artesanal con destino a España. El jugador estaba junto a cientos de marroquís que migran de forma irregular hacia España huyendo de la inestable situación del continente africano.

Tras el primer escándalo, el jugador se grabó desde España explicando las razones de su huida.

Hababa, que hacía parte de las inferiores del Olympic de Safi, aseguró que tomó la decisión de irse tras hacer la pretemporada con las divisiones mayores del Olympic y no haber sido escogido por el cuerpo técnico.

Aunque tenía la posibilidad de volver a jugar con las divisiones menores, el jugador se negó ya que consideró que no había oportunidades para las personas que no tenían “palanca”. De igual manera, aseguró que había sido maltratado y explotado por las directivas del club.



Medio marroquís aseguran que Hababa también emprendió su arriesgada travesía para darle una mejor vida a sus padres. Sin embargo, el jugador no ha confirmado dicha versión.

Hace tan solo un mes, una jugadora del equipo femenino del Olympic se escapó de una concentración que tenían en España y anunció que nunca regresaría a Marruecos.

Ambos casos se han convertido en algo común en Marruecos. Cientos de sus ciudadanos han decidido poner en riesgo sus vidas para cruzar a España en lanchas artesanales en busca de mejores oportunidades de las que tienen en su país de origen. Este fenómeno ha recrudecido la crisis migratoria que se vive actualmente en África.