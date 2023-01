“Que haya mujeres trabajando juntas en un equipo no las vuelve lesbianas”: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta de Colombia se pronunció sobre las declaraciones de Gabriel Camargo en contra del fútbol femenino.

“Es totalmente inaceptable que se siga descalificando a la mujer e insinuando todo lo que este señor (Gabriel Camargo) ha dicho. Acá las mujeres que desarrollamos cualquier tipo de actividad profesional, deportiva, de lo que sea, merecemos el respeto. El hecho de haya mujeres trabajando juntas en un equipo de ninguna manera las vuelve lesbianas”, aseguró Marta Lucía Ramírez.

Por otro lado, futbolistas como Lina Arciniegas y Maireth Pérez, goleadora de la selección Colombia Sub-17 exigieron respeto y que no se generalice sobre las jugadoras.

"Nos está haciendo un daño terrible a todas las que jugamos porque nos van a generalizar, la próxima vez que nos vean dentro o fuera del fútbol se van a acordar de sus palabras", aseguró Arciniegas.

Por su parte, Pérez le pidió a Camargo “que respete y no generalice lo del fútbol y lo del lesbianismo. Personalmente he luchado mucho y he hecho muchos sacrificios por salir adelante y lo he conseguido con el fútbol”.

“Eso anda mal, no da nada económicamente y hay problemas con las mujeres porque son más toma tragos que los hombres. Eso es un caldo de cultivo de lesbianismo”, fueron las palabras de Gabriel Camargo, presidente del Tolima, que causaron polémica.

Vea también:

Alcalde de Ibagué pidió a Gabriel Camargo que se retracte de sus palabras contra el fútbol femenino