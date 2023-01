Recordado jugador del Arsenal, arrestado por romperle la mandíbula a un taxista

No es la primera vez que Nicklas Bendtner agrede a un conductor. El futbolista es reconocido por sus altercados luego de largas noches de copas.

Normalmente en el mundo de los deportes solo las estrellas y los cracks ganan fama, pero este no es el caso de Nicklas Bendtner. El danés es reconocido a nivel mundial por su torpeza en el juego, desperdiciar oportunidades de gol, y por ser algo bocón – en una ocasión aseguró que ficharía por el Real Madrid o el Barcelona-. Tanto así, que ha sido bautizado -de forma irónica- como ‘Lord Bendtner’ y es un protagonista recurrente de memes.

Sin embargo, su fama de hazmerreír futbolístico ha sido rápidamente igualada por la de jugador problema. El danés ha ocupado en varias ocasiones la primera plana de los medios deportivos europeos por sus constantes líos, sobre todo cuando está borracho.

El último traspié ocurrió este fin de semana, ‘Lord Bendtner’ fue capturado tras romperle la mandíbula a un taxista de Copenhague, capital de Dinamarca. Según Dantaxi, empresa a la que pertenece el conductor, este tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para tratar la dura lesión.

Las autoridades danesas confirmaron que el jugador fue capturado en la madrugada de este domingo, aunque fue liberado a las pocas horas. La Policía no reveló si el jugador estaba borracho en el momento de la agresión.

No es la primera vez que Bendtner, descartado por su selección para participar en el Mundial de Rusia 2018, tiene problemas por su agitada vida nocturna. En 2013 fue detenido por la Policía tras conducir en un alto estado de embriaguez y tener su licencia vencida.

Un año después, un taxista aseguró que el jugador, otra vez borracho, se bajó los pantalones, frotó sus genitales en contra de su carro y lo insultó.

Parece que, en estos últimos años, Nicklas Bendtner no levanta en el campo de juego ni fuera de este.