Ronaldo confesó en quién se inspiró para hacerse el peinado del Mundial 2002

El famoso look del brasileño en la cita orbital de Corea y Japón se volvió tan famoso que por esos días muchos niños lo imitaron.

"Cada vez que miraba a un niño con ese corte me quedaba desesperado. No era eso lo que quería, no lo hice para influenciar a los niños de esta manera", aseguró Ronaldo, en entrevista con ‘Deporte Interactivo’.

Lo cierto es que el goleador del Mundial 2002, con ocho tantos, se inspiró en ‘Cascão’, un personaje de la famosa serie brasileña ‘clase de Mónica’.