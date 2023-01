Se filtra chat de Emiliano Sala que muestra quién y cómo se planeó su vuelo

El exagente Willie McKay aseguró que organizó el itinerario porque el jugador fue “abandonado” por el Cardiff, equipo que negó esta versión.

"Fue más o menos abandonado en un hotel para organizar el viaje él mismo", declaró en una entrevista a la BBC Willie McKay, padre de Mark McKay al que el Nantes había encargado buscar un club comprador para Sala.

"Nadie en Cardiff parecía hacer nada", apuntó. "Compran un jugador por 17 millones de euros y luego le dejan solo en un hotel para que vaya a un ordenador y busque un vuelo", añadió.

"Es vergonzosa la manera en la que se han comportado hasta ahora", dijo.

Sin embargo, el diario francés Ouest-France hizo público un chat de una conversación que tuvo Emiliano Sala con el "oficial de enlace de Cardiff" que desmiente lo dicho por McKay.

Oficial de enlace de Cardiff: "Es una opción que puede ser. Cardiff-París. Pero es temprano"

Emiliano Sala: "Amigo, es bueno. Tengo un avión para ir mañana a Nantes y regresar el lunes por la noche a Cardiff. Willie McKay me llamó".

Oficial de enlace de Cardiff: "Ok amigo ¿Has arreglado un precio con él?"

Emiliano Sala: "Si, está bien. Hablamos mañana antes de partir para Nantes".

Oficial de enlace de Cardiff: "Ok perfecto. ¿A qué hora tomas el vuelo?"

Después de haber firmado por el Cardiff, Sala volvió a Nantes el 19 de enero para despedirse de sus compañeros en el equipo francés y recoger pertenencias personales, antes de volar dos días después con rumbo a la ciudad galesa a bordo de una pequeña avioneta, que desapareció cuando sobrevolaba el Canal de la Mancha.

La aeronave se localizó días después en el fondo del mar y de entre sus restos se recuperó el cuerpo de Sala, pero no el de Ibbotson, que aún sigue desaparecido.

Esta semana, la comisión encargada de establecer las causas del accidente (AAIB, por sus siglas en inglés), informó que Ibbotson no tenía una licencia privada y por lo tanto no podía transportar pasajeros a no ser que se llegase a un acuerdo antes del viaje para compartir gastos.

