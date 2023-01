Se filtra la supuesta confesión de Cristiano Ronaldo en el caso de violación

El diario Der Spiegel dio a conocer fragmentos de un presunto cuestionario que el jugador portugués dio a sus abogados tras el incidente con Kathryn Mayorga.

"Ella dijo que no era correcto tener relaciones sexuales, ya que nos acabábamos de conocer, pero aun así me agarró el pene", habría asegurado Cristiano Ronaldo en la confesión publicada por el medio alemán.

Además, Cristiano Ronaldo habría aceptado que “ella dijo que no quería, pero se puso a disposición. Se lo hice de lado, estaba acostada de lado en la cama y la penetré por detrás. Fue duro. No cambiamos de posición. Cinco o siete minutos. Tal vez ella tuvo algunos moratones cuando la agarré. Ella me dijo 'Eres estúpido, imbécil, me obligaste'. Me disculpé después".

Los supuestos hechos se habrían presentado en 2009 en Las Vegas.

"Todo lo que se ha publicado es falso, sólo quieren promocionarse gracias a mi nombre. Espero tranquilo el resultado de la investigación, ya que nada me pesa en la conciencia", aseguró Cristiano Ronaldo meses atrás.

