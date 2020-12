Se filtran chats de los hijos de Diego Maradona con los médicos que atendían al astro

Los hijos de Diego Maradona sostuvieron varias conversaciones con el personal de salud que atendía al astro en los últimos días de su vida.

“Me acaba de contactar una persona que es la encargada de la internaciones domiciliarias que papá vomitó (comió camarones con ajo y brócoli) y que no quiere que vaya una ambulancia a revisarlo. Me dijo que habló con Agustina y que ella le dijo que era una decisión familiar. Por eso escribo. Creo que los familiares hay cosas que no podemos decidir. Que para eso estaría un médico clínico o por lo menos su médico que responde por él”, escribió Dalma sobre el estado de Diego Maradona el 10 de noviembre.

La conversación siguió cuatro días después y Dalma mostró su preocupación por el papel que juega Leopoldo Luque (médico de su padre) y pide buscar a otra persona que esté cerca de Diego Maradona. “Él es neurocirujano y de lo que estamos hablando es de un médico clínico de cabecera”.

Gianinna se pronunció dejando claro que “con el médico que consigamos ellos se quedarían tranquilos. Para no ponerle tantos médicos a papá”.

Luego participan en la conversación la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

“Conozco a una colega amiga, que además es toxicóloga”. “Fue una vez sola antes de la internación. ¿Quieren proponer alguno ustedes? ¿Cómo quieren hacer?”, escribió Agustina Cosachov sobre la persona que debería estar junto a Diego Maradona.

Por su parte, Carlos Díaz contó que le había pasado videos de Diego Maradona y dijo que “está muy bien. Reclama más privacidad solamente”.

Al final, Cosachov sugirió que Diego Maradona tuviera “enfermeros con disponibilidad tiempo completo y especializados en problemática de consumo de sustancias, médico neurólogo y médico clínico. A su vez, contar con la disponibilidad para realizarse estudios médicos y una ambulancia por si se considera necesario el traslado”.

