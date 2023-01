“Se me apagó la luz”: Jorge Aguilar habló de la milagrosa experiencia que vivió en el Palogrande

El jugador del Deportivo Santaní de Paraguay sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser reanimado por Gustavo Vinasco, médico del Once Caldas.

Al minuto 53 del juego de la Copa Sudamericana, en el que el Once Caldas quedó eliminado, se produjo un fuerte choque entre Jorge Aguilar y Wildo Alonso, el primero cayó inconsciente sobre la grama del estadio Palogrande y tuvo que ser atendido de inmediato por Gustavo Vinasco, quien le salvó la vida.

“Recibí un golpe muy duro al costado de la cabeza y se me apagó la luz. Gracias a Dios y a la rápida actuación de los médicos ahora ya estoy recuperado. Quedó en el susto", aseguró Aguilar, quien regresó del hospital al estadio de Manizales para celebrar la victoria 0-2 de su equipo sobre el Once Caldas.



🏆 ¡Sólo un susto! Jorge Aguilar, de @clubsantani, se desvaneció tras chocar con un compañero. Fue atendido rápidamente y reanimado por el médico de @oncecaldas. Fue al hospital y luego volvió a la cancha y celebró con su equipo. pic.twitter.com/apcsCLLu9L — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 22, 2019

🎙 ¡Jorge Aguilar, del susto a la tranquilidad y el festejo! El jugador de @clubsantani volvió del hospital al estadio y contó lo que le sucedió. pic.twitter.com/QHX9aIbDfW — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 22, 2019

Por su parte, el médico Gustavo Vinasco se mostró feliz por “hacer bien mi trabajo” y salvarle la vida a Jorge Aguilar.



Gracias futbol por permitirme hacer bien mi trabajo!!! Un abrazo fuerte Jose Aguilar! pic.twitter.com/XYrcqLvJai — Gustavo Vinasco H (@gvinasco) February 22, 2019