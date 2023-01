“Se subían al bus de la victoria y ahora dicen que el fútbol femenino no les da nada”: Yoreli Rincón

La jugadora, quien ha sido estrella de la selección Colombia, se pronunció sobre la decisión de convertir la Liga femenina en un campeonato semiprofesional.

“Es mentira que digan que no hay plata, la hay solo que no la quieren invertir en nosotras, lastimosamente esto nos muestra lo importante que es la mujer en Colombia”, aseguró Yoreli Rincón sobre la decisión de la que tomó la Federación Colombiana de Fútbol de convertir la Liga femenina en un torneo sub-23 y sin jugadoras extranjeras.

Además, Rincón se mostró preocupada porque las jugadoras profesionales en Colombia tendrán que “salir a buscar trabajo” sin saber “a qué se van a dedicar, pero es lo que han decidido y toca seguir adelante”.

La futbolista santandereana, de 25 años, finalizó diciendo que se “queda con la satisfacción de que hicimos cosas maravillosas con la selección Colombia, pero todas esas personas que se subían al bus de la victoria con tantas cosas bonitas que hicimos, ahora salen a decir que el fútbol femenino no les da nada”.

Entre el 25 y 26 de mayo iniciará la Liga femenina en su nuevo formato.

