Se tomó una selfi con Zinedine Zidane para que le creyeran que el técnico lo había estrellado

Ignacio Fernández conducía por el sector de Valdebebas, lugar de entrenamiento del Real Madrid, cuando sintió que lo chocaron.

Al bajarse de su vehículo se dio cuenta de que la persona que lo había estrellado era Zinedine Zidane, quien fue “muy educado” y le preguntó si se encontraba bien.

Fernández y Zidane decidieron arreglar todo por teléfono para evitar que los medios de comunicación aparecieran en el lugar.

Ignacio Fernández se dirigía a una feria de decoración. En una rotonda, un Audi lo chocó. Al bajarse, se dio cuenta que era un tal Zinedine Zidane. Al final, arreglaron todo e Ignacio le pidió una foto. "Si no, mis amigos no me iban a creer que Zizou me había chocado". pic.twitter.com/gd2juEceHh

— Juez Central (@Juezcentral) February 13, 2020