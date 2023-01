¡Se va el diablo! Presentan el nuevo escudo del América de Cali

El club caleño dio a conocer la indumentaria que usará la próxima temporada, que, según directivas, busca rememorar la historia del equipo.

El diablo desaparecerá del América de Cali y en su lugar estará una 'A' mayúscula. El nuevo escudo fue presentado este jueves 10 de enero en rueda de prensa y, de acuerdo con Ricardo 'Gato' Pérez, presidente de la institución, se trata de una edición especial.

La escuadra argumenta, bajo el lema "Estiremos el ayer para alcanzar la gloria de hoy", que con esto se pretende retornar a la gloria que tuvo en 1979 al conquistar su primera estrella bajo la dirección del profesor Gabriel Ochoa. El emblema de esa época era similar al nuevo.

"Los que son mayores de cierta edad lo vieron, lo que son más jóvenes quizá no, donde estaban jugadores que lo vistieron. Nosotros acá no estamos inventándonos nada, estamos revisando la historia", sostuvo Pérez.

Esta indumentaria, denominada 'La Era Dorada', estará a cargo de la marca Umbro. El nuevo escudo, inicialmente, será usado por un semestre.

"No estamos atacando a nuestra afición, a nuestra historia americana. Sabemos y estamos conscientes que va haber contradictores, personas que les parezca y personas que no, eso es parte del ejercicio", dijo ‘el Gato’.

Efectivamente a algunos hinchas de la Mechita no les cayó muy bien el cambio y este tema se volvió viral en redes. Uno de los que no estuvo de acuerdo fue Edgar Javier Navia, exasesor jurídico del equipo rojo, quien sostuvo que no comprará la nueva camiseta.





A pesar de lo que opinan pocos, el diablo en el escudo es un simbolo de MI América. Que tristeza que las convicciones religiosas de esos pocos cambien la Historia de MIS DIABLOS ROJOS. En protesta, NO compraré camiseta nueva. Seguiré con mi Diablo en el pecho. Quién asesora esto? pic.twitter.com/01zqlo5fcM — Edgar Javier Navia (@EdgarNavia61) January 10, 2019