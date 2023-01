Sebastián Viera da su versión de lo que pasó en el accidente en el que se vio involucrado

“No pasó a mayores, está todo bien”, dijo el capitán del Junior de Barranquilla sobre el choque que tuvo con un ciclista, al que acompañó hasta el hospital.

El incidente se registró el miércoles después del entrenamiento.

El arquero del equipo ‘tiburón’ contó que fue sorprendido cuando sintió que alguien le pegó a su carro.

“Veo a Iván que se pega contra el carro (…) Suerte que iba súper despacio, iba a 15 kilómetros por hora, por mucho”, contó el jugador uruguayo en sus redes sociales.

Ya en el hospital, continuó Sebastián Viera, el hombre que se estrelló con él “me dice que cuando él me ve, él frena y hay arena”.

“Cuando veo que hay un accidente freno, me bajo” y espera que llegue la ambulancia y la Policía.

“No pasó a mayores, está todo bien (…) Se raspó un poco los dedos, un poco la rodilla”, agregó.

Dijo sentirse aliviado de que el hecho no hubiera sido peor.