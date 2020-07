Sergio Ramos presentó a su cuarto hijo y el curioso nombre se volvió viral

View this post on Instagram

Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. Mamá y bebé están perfectos. @pilarrubio_oficial, siempre orgulloso de ti, mi vida. ¡Te quiero con locura! ❤💜❤ Immensely happy to be able to introduce you to Máximo Adriano. He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg. Mum and baby are perfectly fine. Always proud of you, my love. I love you to pieces! ❤💜❤