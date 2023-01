Sergio Ramos se enfadó con un canterano de Real Madrid y lo agarró a balonazos

El capitán del equipo merengue recibió varias críticas por su actitud agresiva con el juvenil Sergio Reguilón.

El lateral izquierdo, de 21 años, le hizo una fuerte entrada a Ramos durante en el entrenamiento y el central reaccionó con dos pelotazos. Las imágenes fueron publicadas por el programa ‘Vamos’ de ‘Movistar Plus’.

“Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!! Carpetazo y a por el partido de mañana”, escribió Sergio Ramos tras el incidente.

Por su parte, Sergio Reguilón dejó claro que “siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana”.

Real Madrid recibe este martes a Viktoria Plzen en la tercera fecha de la Champions League.