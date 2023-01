Shakira comparte emotivo mensaje sobre adiós de Piqué a la selección española

“Amor, acaba una etapa que siempre guardaremos en el corazón”, dijo la colombiana.

En un mensaje en Instagram recordó: “Uno de los momentos más felices de mi vida también ha sido verte ganar en el 2010 con la selección y celebrar con España campeones”.



Este sábado, Gerard Piqué confirmó su decisión de abandonar la selección y aseguró que el nombramiento de Luis Enrique no cambia nada.

"Hablé con él hace una semana o dos, le comenté que la decisión ya estaba tomada, que estaba muy meditada", dijo Piqué en la rueda de prensa previa al partido de la Supercopa de España contra el Sevilla el domingo en Tánger.

"Fue una etapa muy bonita con Eurocopa y Mundial, muy feliz por haber participado en todos estos éxitos, pero ahora me quiero centrar en el Barça, me quedan años aquí y cuantos más mejor", añadió el central azulgrana.

Piqué volvió a reiterar así una decisión que anunció en octubre de 2016, cuando tras un partido contra Albania afirmó que dejaría la selección tras el Mundial de Rusia.

"Nunca sabes al cien por cien lo que va a pasar, pero cuando digo una cosa lo suelo cumplir. Creo que ha llegado mi momento y espero que podamos ganar para irme por la puerta grande", dijo en Rusia en junio pasado, lo que hizo soñar con la posibilidad de que pudiera seguir vistiendo la elástica roja.

Sin embargo, sus declaraciones de este sábado parecen dejar claro que la etapa del central con España ha finalizado.