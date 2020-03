¿Shannon de Lima es la madre del hijo de James Rodríguez?

Una usuaria de las redes sociales le preguntó por Samuel a la modelo y actriz venezolana, quien sorprendió a más de uno con su respuesta.

“¿Por qué nunca subes foto de tu hijo con James? ¿Es que no lo quieres? Disculpe lo entrometida”, escribió una seguidora de Shannon de Lima.

Shannon de Lima al ver la pregunta de la usuaria de redes sociales contestó: “lo amo con locura. No tengo que subir fotos para demostrar que soy buena persona o amo a mis seres queridos, a veces cuando me sale subo una foto cada tanto, pero no me gusta. Ya lo he dejado claro muchas veces, besos mi amor”.

La modelo y actriz venezolana, en su respuesta, no aclaró si Samuel es su hijo, pero tampoco lo negó, por lo que los seguidores en redes sociales empezaron a especular con la posibilidad de que Shannon fertilizó un óvulo para concebir al pequeño bajo la modalidad de maternidad subrogada.

Lo único cierto es que James Rodríguez nunca ha hablado de la madre del pequeño Samuel.