Sobreviviente de la tragedia de Los Andes fue el encargado de darle impulso a la selección Colombia

El uruguayo Carlos Páez dio un motivador mensaje a los jugadores antes del partido con Perú. Asegura que “fue Pékerman el que transmitió la fuerza entera”.

¿Cómo fue el llamado?

“Venía de una conferencia y me llamó Pascual Lezcano para que fuera a dar una conferencia a Perú. Pactamos para que yo fuera y estuviera el lunes antes del partido en la noche para hablar con la selección”, cuenta el sobreviviente de la tragedia que ocurrió hace 45 años.

Dice que llegó “media hora antes que la selección colombiana, estuve diez minutos antes con José Pékerman, que me parece un señor”. Destacó del timonel tricolor que “él lidera con la humildad.”

“Fuimos a un salón y les conté la historia, muchos de ellos conocían la historia de los Andes. Les regalé el libro mío ‘Después del día diez’, un mensaje muy poderoso porque el día diez de nuestra historia fue el día que nos dejaron de buscar y fue interpretado por nosotros como una buena noticia porque ese día dejamos de esperar que nos fueran a buscar para empezar a actuar”, revela el uruguayo.

¿Qué era lo que le preocupaba a Pékerman?

“Evidentemente ellos habían tenido una noticia adversa, era algo que no estaba previsto y tenían que jugar contra Perú: dos cosas muy duras”, reconoce. “Pasaron de estar clasificados a estar de dejar clasificados.”

Cuenta que su esfuerzo se centró en “transmitirles que el ser humano puede. Así como pudimos nosotros contra la adversidad, les quise transmitir esa fuerza, que creo que la puse toda. Pero el que transmitió la fuerza entera fue Pékerman”.

Sobre la respuesta del equipo expresó que “estaba con jugadores que en el mundo son apreciados, estimados en dinero. Yo dije, ‘me voy a encontrar con gente arrogante, que solo le importa el dinero’, pero me encontré con gente de una humildad brutal”.

Aunque no se lleva el crédito, está convencido de que “aporté un granito de arena en lo que fue la clasificación. Me siento feliz por ellos porque son un grupo humano maravilloso y feliz por haber conocido al gran líder de esto que es José Pékerman”.