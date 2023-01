“Son sensacionalistas”: Didier Luna niega denuncias de acoso sexual en selección Colombia femenina

El exentrenador del equipo sub-17 se pronunció sobre los señalamientos de la fisioterapeuta Carolina Rozo, quien aseguró que "me decía cosas al oído con morbosidad".

Rozo, además, contó que Didier Luna tuvo una actitud parecida con las integrantes del equipo nacional, a quienes “les tocaba la cola, les cogía la cara y les hacía comentarios como: ‘no es capaz de besarme, le da miedo’”.

"Me decía cosas al oído con morbosidad": denuncian acoso sexual en selección Colombia femenina Por su parte, Luna emitió un comunicado en el que negó las denuncias de Rozo y afirmó que “no tienen fundamento y sus acusaciones son mediáticas y sensacionalistas, con ellas solo pretende manchar mi imagen como profesional dedicado al fútbol, vulnerando mi dignidad, la de mi familia y generando en los colombianos una imagen negativa sobre mí”.

Luna dejó claro que “escuchando las entrevistas y leyendo las declaraciones dadas por la señora Rozo, logro evidenciar que la misma confundió la exigencia profesional con el desempeño de sus funciones, que es consigna en mi quehacer y que en un momento de competencia se hace mucho mayor, para director técnico, deportistas, cuerpo técnico y médico que representa a un país. Los señalamientos no corresponden a la verdad y la Fiscalía se encuentra adelantando las investigaciones del caso".

Este es todo el comunicado que publicó Didier Luna.