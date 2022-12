“Soy muchas cosas pero no un actor porno”: futbolista fue echado de su equipo por polémico video

En las imágenes aparecía con el rostro tapado. El deportista negó varias veces haber grabado las imágenes, pero un tatuaje lo delató.

El escándalo acabó con la carrera del veterano jugador Jermaine Pennant, quien hizo parte del Liverpool, Stoke City y Real Zaragoza, entre otros conjuntos.

Con 35 años, el deportista de origen jamaiquino jugaba en el Bury Football Club de la séptima división inglesa.

Hace tres años, el centrocampista se separó de Lara Murphy con quien tenía un hijo. Poco después se casó con Alice Goodwin, una actriz de entretenimiento para adultos quien parece haber influido en su desinhibición.

La grabación fue transmitida en un canal de webcams, donde rápidamente fue identificado por los fanáticos.

“Es una broma que digan que soy un actor porno”, sostuvo en declaraciones recogidas por el Daily Mirror.

Sin embargo, un tatuaje con la palabra Love en su mano terminó siendo su perdición.

La revelación se produce poco antes de que Pennant publicara su autobiografía, en la que aseguraba que haría importantes revelaciones.

“No he tenido una vida perfecta y mi próximo libro permitirá que el público me conozca, pero no soy y nunca seré una estrella del porno, es ridículo. Soy un hombre casado que vive con su esposa e hijastra”, declaró el cuestionado futbolista al medio Mirror Sport.