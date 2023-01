“Sube fotos con diamantes mientras tu hijo pasa necesidades”: las duras palabras a jugador español

Con este mensaje, la expareja de Jesé Rodríguez, antiguo jugador del Real Madrid, le reclamó por el supuesto abandono del pequeño Nyam.

En julio de 2017 Jesé Rodríguez y Aurah Ruíz anunciaron al mundo el nacimiento de su hijo Nyam Rodríguez. Desde ese entonces el pequeño ha estado internado por una extraña enfermedad que sus padres no han querido revelar.

En los primeros días del bebé en el hospital, la pareja publicaba fotos muy alegres a pesar del duro momento. Pasaron los meses y la situación cambió, Rodríguez y Ruíz le pusieron fin a la relación.

La madre se quedó con el pequeño en el hospital, mientras que Jesé siguió con su errante carrera futbolística -desde que se fue del Real Madrid no ha tenido un equipo estable- en el Stoke City, un club inglés de media tabla.

Al parecer la distancia, el lujo y las muchas fiestas han causado que Jesé desatienda sus responsabilidades como padre, o por lo menos así lo ha sugerido su expareja a través de redes sociales.

“Muévete en avión privado, sube foto con un cordón de diamantes de miles de euros mientras que la poca ropa de tu hijo se lava en un fregadero a mano. Sigue gastándote el dinero en tus amigos, los viajes, comprándote coches y ropas de marca mientras tu hijo está pasando necesidades”, fue el mensaje de Aurah Ruíz a través de una historia de Instagram.

En otra publicación, la mujer agregó: “Mientras yo me hago cargo de nuestro hijo sin ningún tipo de ayuda, no estás, pero aun sabiendo que estoy trasladada por la hospitalización, te has dedicado a hacernos daño. Primero te encargaste de quitarme el único lugar que tenía para descansar y después la única empresa que me podía traer comida al hospital”.

El jugador no ha realizado ninguna declaración sobre las acusaciones de su expareja a través de la prensa o redes sociales.