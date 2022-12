Suspendido el partido entre Borussia Dortmund y Mónaco por explosión que dejó a Marc Bartra herido

Tres cargas explosivas fueron detonadas en el camino que recorría el vehículo rumbo al estadio Signal Iduna Park para disputar el partido de Champions frente a Mónaco.



Así quedó el bus del Borussia Dortmund tras la explosión que dejó herido al jugador Marc Bartra https://t.co/a35GQvNMxU pic.twitter.com/S1RWNmtZjS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 11, 2017

El autobús de los jugadores del Borussia Dortmund fue alcanzado por tres explosiones este martes y el español Marc Bartra resultó herido en el brazo, lo que provocó el aplazamiento al miércoles del partido de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Mónaco.

El anuncio del aplazamiento al miércoles a las 11:45 a.m. de Colombia se hizo a través de la megafonía del estadio. El animador pidió al público presente que se quedara "cerca de media hora" antes de salir después de haber asegurado que no había "ninguna razón para el pánico", a pesar del contexto actual en Europa, marcado por los atentados terroristas.

"El autobús comenzó la ruta" desde el hotel del equipo para llegar al estadio, a diez kilómetros de distancia, cuando "tres cargas explosivas fueron detonadas", señaló el portavoz policial Gunnar Wortmann. Estas cargas habían sido colocadas en la carretera.

Precisó que parte de los cristales laterales del autobús se hicieron añicos y que una persona que estaba en el interior del vehículo fue herida, sin ofrecer más detalles.

Más tarde el presidente del club Hans-Joachim Watzke explicó que el herido era Bartra y que tenía "tocado el brazo". Fue trasladado al hospital.

"Marc Bartra está siendo operado en este momento", señaló en una conferencia de prensa un portavoz del Dortmund, explicando que sufre una fractura en el radio de la muñeca derecha. "Tiene un cuerpo extraño en su brazo", añadió.

El portavoz policial no ofreció ninguna información sobre el origen de esta explosión.

"El autobús del equipo ha sido víctima de una explosión cerca del hotel del equipo, los jugadores están seguros", anunció el Borussia Dortmund en su cuenta de la red social Twitter.

"No hay ningún peligro en el interior ni en las proximidades del estadio", añadió.

"Una persona ha resultado herida, pero no hay razones para el pánico, aquí en el estadio ustedes están en seguridad, gracias por guardar la calma", explicó el 'speaker'.

Tras el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund es el club alemán más popular en los últimos años.

Su partido contra el Mónaco se disputará el miércoles, justo antes de los dos encuentros de cuartos programados, Bayern Múnich-Real Madrid y Leicester-Atlético de Madrid.

Sin elementos terroristas

Las tres explosiones que dañaron al autobús del Borussia Dortmund fueron dirigidas directamente contra el vehículo, indicó el jefe de la policía de la ciudad.

"Partimos del principio, y esto lo planteamos desde el inicio, que se trata de un ataque que fue dirigido directamente contra el bus" del equipo, declaró Gregor Lange en una conferencia de prensa.

La fiscalía local reveló que en el lugar se encontró una "carta".

"Su autenticidad está siendo verificada", agregó sin detallar cuál era su contenido.

Una responsable de la fiscalía Sandra Lücke indicó que se había abierto una investigación por "tentativa de homicidio" y dijo que todavía es muy pronto para determinar las motivaciones.

Fuentes próximas a los servicios de seguridad, indicaron a la agencia DPA que las autoridades no disponen de elementos que indiquen que las explosiones tengan un origen "terrorista".