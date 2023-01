“Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar”: Diego Maradona dejará a sus hijas sin herencia

El exfutbolista argentino y ahora entrenador de Gimnasia de La Plata está de pelea con sus familiares.

Gianinna Maradona, hija de Diego, afirmó, a través de su cuenta de Instagram, que a su padre "lo están matando por dentro sin que él se dé cuenta".

"¿Se acuerdan que había un zoo en el que te podías sacar fotos con un león gigante? Lo tenían empastillado, si no imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Recen por él", escribió.

El campeón del mundo con Argentina en México 1986 y ahora entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata le respondió a su hija a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

"No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo", afirmó.

"Y yo les digo a todos que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. Estoy muy sano", añadió.

Maradona está en juicio con Claudia Villafañe, su exesposa y madre de dos de sus hijas, Dalma y Gianinna, porque acusa a su expareja de haberlo estafado.

Villafañe se sumó a la disputa a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Si tenés los huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste", escribió.