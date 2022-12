Un policía superó el alcoholismo y ahora lidera proyecto de paz que golea a la violencia en Cali

El uniformado es el gestor del torneo de fútbol Jóvenes Por la Paz. Una historia de vida y paz en medio de la guerra de las comunas en la capital del Valle del Cauca.

La calle 6 Oeste, de la Comuna 20 de Cali, se convirtió en la cancha de La Paz. Aquí, los jóvenes patean la violencia que día a día los persigue.

"Mi papá murió en el barrio hace cuatro meses por un paro del corazón, lo querían robar y le dio el paro. Eso es muy duro para mí", dice Andrey Quiñónez, jugador del torneo Jóvenes Por La Paz.

"Hay veces veo cómo se dan bala y mi mamá no me deja salir ni nada y tampoco me deja juntar con gente que me lleve por el camino del mal", asegura Jhon Muñoz, otro de los jóvenes de la zona que hace parte de este importante torneo.

La improvisada cancha, donde lo único que rueda no es un balón, es ahora territorio de paz.

"Hay paz, tranquilidad, distracción. A veces uno no tiene nada que hacer, viene y juega", afirma Guillermo Meneses, jugador del torneo de Jóvenes Por La Paz.

El patrullero Eduard León es el gestor de esta noble iniciativa. El uniformado cambia su traje de policía para vestirse de árbitro, entrenador y motivador.

"Tuve problemas depresivos, de alcoholismo, pero gracias a la institución policial fui rehabilitado y me vi urgido de que los jóvenes no caigan en ese mundo del alcoholismo y no se dejen llevar por problemas personales", señala.

El marcador es lo de menos, aquí todos son ganadores, todos juegan por el mismo propósito de gambetear los vicios y entrar al juego de un futuro mejor.