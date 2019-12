Viktoria Odintcova, la modelo rusa que ignoró a Cristiano Ronaldo

La bella mujer de 26 años se volvió viral por estos días tras unas declaraciones que hizo para el programa ‘Makarena’.

“Eso pasó. Ronaldo me escribió. Fue hace mucho tiempo. Me puso ‘Hola, ¿cómo estás?’. Borré el mensaje y no contesté. No le di ninguna oportunidad”, contó Viktoria Odintcova, quien dejó claro que lo hizo porque “conozco otras chicas a las que él ha escrito, así que lo entendí enseguida: ‘tío, adiós, borrar’”.

La modelo también dejó claro que es amiga de Lewis Hamilton y Neymar.

Estas son las mejores fotos de Viktoria Odintcova.