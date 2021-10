Once golfistas colombianas jugarán la primera edición del Women’s Amateur Latin America

El Women’s Amateur Latin America, que iba a debutar en el calendario a finales de septiembre del año pasado, se jugará finalmente del 18 al 21 de noviembre, debido a las restricciones que causó el coronavirus.

La R&A (Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) y la fundación de la ex numero uno de la LPGA, Annika Sörenstam, unieron fuerzas para crear un certamen amateur que genere el crecimiento del deporte en la región.

Las 60 jugadoras latinas mejor ubicadas en el World Amateur Golf Ranking recibieron una invitación para disputar este torneo en Buenos Aires (Argentina).

De las sesenta golfistas clasificadas, once de ellas son colombianas:

1. Valery Plata

2. María José Bohórquez

3. María José Marín

4. Ana Sofía Murcia

5. Valeria Ramírez

6. Carolina Andrade

7. María Alejandra Hoyos

8. Isabella Gómez

9. Cristina Ochoa

10. Sofía Torres

11. Valerie Hernández

Valery Plata, que ocupa el puesto 49 del World Amateur Golf Ranking, llegará como la siembra número 1 del torneo. Este año, Plata consiguió un título en el Tour Amateur Femenino: el Indiana Invitational.

La segunda colombiana mejor preclasificada es María José Bohórquez, que actualmente se ubica en el puesto 75, después de haber salido campeona del Abierto de Golf de Bucaramanga en junio.

La ganadora del torneo se hará merecedora de un cupo para disputar el AIG Women’s British Open (Abierto Británico Femenino) en el 2022.