Camilo Aguado, tras su debut en la PGA: "Cuando llegué al hoyo 1 me sentí entrando a un nuevo mundo"

Camilo Aguado es un golfista bogotano que debutó la semana pasada en el PGA Tour, en el Mayakoba Classic.

Aguado no vivió durante mucho tiempo en Colombia, pues el trabajo de su padre los hizo viajar primero a Venezuela, y después a México, en donde se establecerían de manera permanente.

A pesar de que en su niñez se inclinó por el fútbol, en su adolescencia prefirió un reto personal antes que uno de equipo, y empezó a tomar clases de golf. El jugador, de 27 años, sabía que tenía una desventaja por haber empezado "tarde" y compensó las horas perdidas con jornadas extensas en el campo de práctica.

Su primera victoria como profesional llegó en mayo del 2018 al coronarse campeón del Tour Mexicano. Un año más tarde consiguió su primer trofeo en suelo colombiano, se trató del Nacional de Profesionales en el club La Sabana.

El lunes pasado consiguió su primera clasificación a un torneo PGA y el jugador atendió a 'Caracol Sports' para hablar de esta experiencia.

Publicidad



La mayoría de los golfistas de la PGA empiezan a jugar antes de empezar a caminar, pero usted arrancó "tarde" en este deporte, ¿cómo fueron sus inicios en el golf?

Empecé a tomar clases a los 15 años, a esa edad decidí dedicarme a esto. En esa época Tiger estaba volviendo a ser Tiger y eso me inspiró mucho. Yo había jugado mucho fútbol, pero hubo algo del golf que me llamó la atención. El hecho de que se tratara de un desafío personal me motivó, porque en el fútbol yo veía que los demás no tenían la misma dedicación. La segunda razón que me motivó a destacarme en el golf es que el sitio en donde yo jugaba quedaba muy lejos. Mi mamá me tenía que llevar, esperarme tres horas y devolverme, entonces había toda una logística familiar para que yo jugara. Por eso, cuando iba, daba lo mejor de mí en cada clase, cada ronda.

Jugó una ronda de práctica con Camilo Villegas, ¿cómo fueron esos 18 hoyos, qué consejos recibió?

La ronda fue muy chévere. Camilo es una persona muy madura, todo lo que dice lo piensa a fondo y los consejos son muy profundos, tienen mucha raíz. Desde que lo conocí lo vi como una persona bastante analítica, inteligente. En esa ronda me dediqué a dos cosas: a preguntar y a escuchar. La primera pregunta que le hice cuando clasifiqué el lunes fue: "¿qué me recomiendas hacer desde hoy hasta el jueves?". Su hermano, Manuel, también nos dio (a Aguado y su caddie) muchos tips, como de ‘prímiparo’. Me mostraron cómo funciona el PGA Tour a diferencia de otros tours.

¿Qué pasó por su cabeza en la caminata desde el putting green al tee del hoyo 1?

En esa caminata me sentía entrando a un nuevo mundo. El comienzo fue difícil, estaba muy emocionado. Ha sido de las pocas veces que he pensado tanto en cómo controlarme antes de salir. Era demasiado grande el momento para mí, la verdad no me esperaba que el momento de debutar llegara esta semana, yo entre a la 'qualy' en el último momento. Cuando entré al torneo, todo el mundo me escribió y me decían “tranquilo todo va a estar bien”, “trata de que sea lo más normal”.

Publicidad

Este fue el momento en el que Camilo Aguado se enteró de su clasificación:

Después del bogey en el hoyo uno, llegaron 4 pares y un birdie, ¿cómo fueron esos primeros hoyos en un torneo PGA?

Fue bueno comenzar en un par 3, me va bien en esos hoyos. Creo que hubiera sido más complicado si me hubiera tocado sacar el drive en el primer hoyo. Todo el día fue muy difícil porque se trataba de la PGA, entonces tenía que tratar de actuar normal, y además el campo estaba fácil entonces tenía que hacer birdies. Le pegué muy bien pero fallé en el juego corto y en el putt. Los peores momentos de la ronda llegaron cuando había mucho silencio, porque la cabeza me empezaba a carburar.

En la segunda ronda tuvo un gran momento del hoyo 9 al 15, pasando esos 6 hoyos 4 bajo el par, ¿qué pasó en ese tramo del torneo?

Publicidad

La gran diferencia fue que metí putts. Desde el bogey en el hoyo 1, yo diría que todo el día le pegué muy bien. La verdad es que salí muy bien, estaba pegando desde el fairway o desde muy buena posición. En los pares 5 me di dos chances de águila. Pero en la gran parte de estos dos días el putt se me apagó y ese fue el mayor problema.

¿Qué anécdota o momento del torneo le quedará grabado para siempre?

Disfruté mucho todo el torneo, en especial el martes, el día que llegué. Empecé a convivir con los jugadores, a practicar con ellos. Tenía muchas ganas de ver a Justin Rose. Yo estaba practicando unos chips y de repente sentí que se me paró alguien atrás y era Rose. Fue una emoción muy grande.

¿Qué recuerda de su primera victoria como profesional en Colombia en el 2019?

Fue muy divertida mi primera victoria como local. En México, a pesar de que llevo tanto tiempo allá, siempre esta la sensación de que yo no soy de ahí y que el apoyo lo va a recibir algún mexicano. En Colombia tenía muchos familiares viéndome, después fuimos a la casa de mi abuela a celebrar con champaña y más tarde a la finca de mi tío.

Publicidad

¿Cuál es el objetivo para el 2022?

Este año la meta completa es el Korn Ferry Tour. Ya sea a mediante el Latinoamérica, el Forme Tour, el Mackenzie.