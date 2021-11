Camilo Villegas tuvo un buen arranque en el WWT Championship en Mayakoba

Camilo Villegas tuvo un sólido arranque en el torneo de la PGA, disputado en El Camaleón Golf Club, ubicado en la Riviera Maya (México). El golfista colombiano terminó en el puesto 57 después de una ronda de 69 golpes (-2).

Villegas, que empezó su ronda por el hoyo 10, completó una gran primera vuelta de 33 golpes. El golfista de 39 años hizo dos birdies y siete pares.

La segunda vuelta la empezó con un birdie, que lo catapultó varios puestos en la clasificación, pero después vendrían dos errores costosos. Villegas le haría bogey al hoyo 3 y doble bogey en el 6, que lo devolverían al par de la cancha, con solo tres hoyos por jugar.

Afortunadamente el golfista demostró su categoría y logró recuperarse de ese duro golpe. 'Spiderman' logró 2 birdies en sus últimos tres hoyos y cerró su ronda con 69 golpes.

Con esta tarjeta Villegas esta virtualmente clasificado para jugar el sábado y el domingo. Además solamente dos golpes lo separan de un top 20.

Recordemos que el ex campeón del Campeonato BMW necesita sumar la mayor cantidad de puntos en la clasificación de la FedEx para poder recuperar su tarjeta en la PGA.

Su compatriota, Camilo Aguado, que estaba haciendo su debut en un torneo del PGA Tour, cometió dos errores en los hoyos finales que lo alejaron del corte.

Aguado, que supo estar un golpe sobre el par faltando dos hoyos, lastimosamente concluyó con bogey en ambos. Puede que el golfista no este del todo satisfecho con su ronda, pero para tratarse de su debut no es un mal resultado. No anotó doble bogeys y supo recomponerse después del bogey en el hoyo 1.

Eso sí, para pasar el corte necesitará hacer algo muy especial este viernes.