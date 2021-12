Con 11 birdies seguidos, Tiger Woods y su hijo estuvieron cerca de ganar el PNC Championship

Tiger Woods y su hijo, Charlie, dieron una exhibición de golf este domingo en el PNC Championship. La dupla terminó con 11 birdies en los últimos 12 hoyos, pero no les fueron suficientes para coronarse en The Grande Lakes Orlando Course (Estados Unidos).

Los Woods arrancaron la ronda con dos birdies y un águila, que los catapultaron a los primeros puestos del tablero. Después de hacerle par al 4, 5 y 6 llegó una seguidilla impresionante de birdies.

Tiger empezó a ejecutar tiros similares a los que hacía en su época dorada y su hijo se encargaba de meter los putts. Fueron 11 birdies consecutivos, la racha más larga de la historia conseguida durante un torneo oficial. Aparte de este hito, su actuación tiene un tinte especial, porque se trataba del regreso a las canchas del exnúmero uno. Recordemos que a finales de febrero de este año el golfista sufrió un grave accidente automovilístico, que le costó varias fracturas en su pierna derecha.

The longest birdie streak in tournament history.



A magical run for Team Woods. pic.twitter.com/Xy7lRdbYbL — PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2021

Charlie, de apenas 12 años, se encargó de pegar dos dardos en los hoyos 16 y 17, que dieron fe del enorme futuro que le espera en este deporte.

Publicidad

Acá se los compartimos:

A tough pin to attack.



A fearless shot by Charlie Woods. pic.twitter.com/HGpKWEihQr — PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2021

Watching in awe. 😲



11 birdies in a row for Team Woods. pic.twitter.com/iIP9S4UDOZ — PGA TOUR (@PGATOUR) December 19, 2021

John Daly y su hijo terminaron el torneo con un total de -27, el récord histórico en este torneo.