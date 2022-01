Dos golfistas de Colombia están dentro del Top 11 del Latin America Amateur Championship

Daniel Faccini y Juan Camilo Vesga fueron los golfistas colombianos más destacados en la primera ronda del Latin America Amateur Championship. Este torneo reúne a los mejores jugadores aficionados del continente en el 'Teeth of the Dog' ('Diente del Perro'), un exigente campo, diseñado por Pete Dye, en República Dominicana.

Publicidad



Vesga empezó de manera excepcional su ronda, consiguiendo cuatro birdies en los primeros cinco hoyos. De ahí en adelante sumó 9 pares y tres bogeys que le hicieron perder varios puestos en la clasificación.

Por fortuna, el santandereano consiguió un birdie en el último hoyo para terminar con un total de 70 golpes (-2), que de momento lo ubican en la onceava posición.

Publicidad

Faccini, que empezó su ronda varios turnos después que su compatriota, igualó su score. El bogotano también concluyó con 70 golpes, gracias a seis birdies, cuatro bogeys y ocho pares. Los colombianos comparten ese puesto con otros cuatro golfistas.

El torneo cuenta con dos líderes: Segundo Olivia, de Argentina; y Roberto Nieves, de Puerto Rico. Estos dos jugadores firmaron una brillante tarjeta de 66 golpes (-6).

Publicidad

Recordemos que esta competición le entregará seis cupos al que se corone campeón. Dos lugares en los torneos más prestigiosos y tradicionales del PGA Tour: The Open y el Masters. Aparte de esto podrá jugar: el The Amateur Championship, The US Amateur Championship, la 'qualy' al US Open y una plaza en cualquier otro torneo aficionado de la USGA.

Publicidad

Carlos Rodríguez, otro de los colombianos en competencia, terminó con 72 golpes (E), que lo ubican en la casilla número 19.