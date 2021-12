El 2021 fue un año de aprendizaje y afianzamiento para Sebastián Muñoz en el PGA Tour

El 2021 fue el mejor año para Sebastián Muñoz, en términos de ranking, pues el golfista colombiano consiguió su mejor ubicación en el escalafón mundial, llegando al puesto 58. A pesar de que no consiguió levantar su segundo trofeo en el PGA Tour, completó grandes actuaciones que le permitieron asegurar por otro año la tarjeta en el circuito.

Muñoz consiguió un cupo para jugar los cuatro torneos mayores, sin embargo, no obtuvo los resultados esperados. Es verdad que pasó el corte en el Masters de Augusta, y quedó ubicado en el top 40; pero en los otros tres no pasó el corte. Tampoco jugó el fin de semana en 'The Players', considerado el quinto 'major' de la PGA.

En la primera parte del año, el golfista bogotano, quedó de tercero en el Charles Schwab Challenge, su mejor ubicación en la temporada 20/21. Aparte de esto, consiguió un cuarto lugar en el John Deere Classic y un top 9 en el Valero Texas Open.

Estos resultados le permitieron jugar los Playoffs de la FedEx, hasta el BMW Championship, torneo que reúne a los 70 jugadores con la mayor cantidad de puntos del año.

Muñoz vivió el momento más agridulce del año en los Juegos Olímpicos de Tokio. El colombiano estuvo a un golpe de asegurar la medalla de bronce y se quedó corto en el desempate por la misma. Siete jugadores terminaron con un total de -15, empatados en la tercera posición, lo que condujo a un 'playoff'. C.T. Pan, de Taiwán, se terminó montando en el podio.

Puede que no haya ganado una medalla, pero si obtuvo un diploma olímpico, en una disciplina que reunió a 60 golfistas de todo el mundo.

La temporada 21/22 no tuvo el mejor comienzo para el jugador de 28 años. Falló tres cortes consecutivos, quedando en la parte más baja de la clasificación en esos torneos.

Después de poder quitarse estos fantasmas en la CJ CUP @SUMMIT, donde jugó los cuatro días por primera vez en la temporada, su juego mejoró a la par de los resultados.

En el ZOZO Championship se ubicó en la cuarta posición y en el RSM Classic en la tercera. Dos actuaciones que le dieron 305 puntos para el ranking de la FedEx, en donde, actualmente, ocupa la decimonovena posición.

En el 2022, Muñoz buscará meterse entre los 50 mejores golfistas del mundo y volver a figurar en el círculo de campeones de la PGA. De concretar una gran temporada, podría llegar a integrar el equipo que dirigirá Trevor Immelman en la Presidents Cup, el torneo en el que se enfrentan los mejores jugadores estadounidenses contra el resto del mundo (menos Europa).